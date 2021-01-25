Ракета от SpaceX доставила на орбиту сразу 143 спутника

Ракета-носитель Falcon 9 компании Илона Маска SpaceX доставила на орбиту рекордное количество спутников - на борту находились 133 коммерческих и государственных аппарата.

Кроме того, на орбиты доставили 10 спутников самой SpaceX, которые пополнят создаваемую компанией глобальную спутниковую систему Starlink для обеспечения широкополосным доступом в интернет в удаленных и труднодоступных Земли, сообщает "Коммерсант".

Ранее Илон Маск говорил, что необходимо иметь на орбите группировку в 400-8000 спутников, чтобы развернуть доступ в сеть, покрывающую весь мир.