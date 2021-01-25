Кабмин выделил около 5 млрд рублей мукомолам и хлебопекам

Глава кабмина России Михаил Мишустин подписал распоряжение, которое предусматривает выделение регионам 4,7 млрд руб. на поддержку мукомолов и хлебопеков, следует из сообщения правительства РФ.

2,9 млрд руб. из этой суммы направят на покрытие затрат по приобретению продовольственной пшеницы, а 1,8 млрд руб.— на выплату возмещений хлебопекарным предприятиям. Таким образом, планируется стабилизировать цены на хлебобулочные изделия в стране.

Как сообщалось, после установления предельных цен на сахар и подсолнечное масло в кабмине России задумались о жестком регулировании стоимости зерна и макаронных изделий.

Министерство сельского хозяйства готово применить механизм при дальнейшем росте цен в этой категории.