В России разрабатывают новый истребитель-перехватчик

Предприятия "Ростеха" работают над созданием нового поколения истребителей-перехватчиков.

Его условное название - МиГ-41. Проект находится на стадии опытно-конструкторских работ. МиГ-41 может прийти на смену истребителю-перехватчику дальнего радиуса действия МиГ-31, пишет "Коммерсант".

Как сообщалось, МиГ-41 сможет выполнять задачи в космосе. Тем временем, МиГ-31 был принят на вооружение в 1981 году и в ближайшие десять лет его "жизненный цикл" завершится. Между тем, полноценная разработка и поставка нового самолета начнется лишь в середине 2020-х и только при условии появления заказа от Минобороны. "Надеюсь, в ближайшее время мы уже выйдем на НИОКРовские работы", - говорит Тарасенко.