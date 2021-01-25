25 Января 2021
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Армия и ВПК В России
МиГ-41 (2018) | Фото:Википедия

В России разрабатывают новый истребитель-перехватчик

Предприятия "Ростеха" работают над созданием нового поколения истребителей-перехватчиков.

Его условное название - МиГ-41. Проект находится на стадии опытно-конструкторских работ. МиГ-41 может прийти на смену истребителю-перехватчику дальнего радиуса действия МиГ-31, пишет "Коммерсант".

Как сообщалось, МиГ-41 сможет выполнять задачи в космосе. Тем временем, МиГ-31 был принят на вооружение в 1981 году и в ближайшие десять лет его "жизненный цикл" завершится. Между тем, полноценная разработка и поставка нового самолета начнется лишь в середине 2020-х и только при условии появления заказа от Минобороны. "Надеюсь, в ближайшее время мы уже выйдем на НИОКРовские работы", - говорит Тарасенко.

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В России разрабатывают новый истребитель-перехватчик

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Теги: истребитель, МиГ-41



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