25 Января 2021
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Политика В России За рубежом
санкции (2016) | Фото:voicesevas.ru/

Дуда: Польша намерена поддержать санкции ЕС из-за ареста Навального

Польский президент Анджей Дуда сообщил, что считает необходимым ввести ограничительные меры со стороны Евросоюза в отношении Москвы из-за ареста российского оппозиционера Алексея Навального.

По словам главы государства, учитывая это, а также ситуацию на Украине и в Грузии, расширение санкций "абсолютно оправдано". Он также призвал главу европейской дипломатии Жозепа Борреля пересмотреть планы посетить Москву в феврале, сообщает РИА "Новости".

Ранее министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан призвал ввести "действенные санкции" против России из-за дела Алексея Навального. По его словам, 25 января состоится встреча глав МИД стран Евросоюза. На ней они обсудят арест оппозиционера после возвращения из Германии.

Также министр призвал пролить свет на обстоятельства дела Навального и раскритиковал действия силовиков на субботних несогласованных митингах в России.

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Дуда: Польша намерена поддержать санкции ЕС из-за ареста Навального

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Теги: Польша, Навальный, санкции



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