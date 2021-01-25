Пострадавшую от полицейского жительницу Санкт-Петербурга готовят к выписке

Состояние пострадавшей на митинге в Санкт-Петербурге женщины удовлетворительное, она готова к выписке.

Маргарита Юдина попала в реанимацию после того, как сотрудник правоохранительных органов ударил ее ногой, сообщает РИА "Новости".

Петербургский полицейский, ударивший женщину во время незаконного митинга, 24 января пришел к ней в больницу с цветами и извинениями.

"Извините, меня за пять минут до этого залили газом. У меня запотело забрало, я не видел, что происходит", - оправдался он.

Ранее в соцсетях появилось видео, на котором полицейский бьет ногой женщину во время субботней акции в поддержку Алексея Навального. Инцидент произошел на Площади Восстания.