25 Января 2021
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Несанкционированный митинг 23 января, Челябинск (2021) | Фото: Накануне.RU

В Москве завели дело за перекрытие дорог и тротуаров во время протестов

В Москве заведено уголовное дело за перекрытие дорог и тротуаров на акциях протеста.

Как говорят в полиции, правоохранительные органы пресекли все нарушения общественного порядка.

СКР сообщил о заведении семи уголовных дел — по факту применения насилия против представителей власти, за хулиганство и за умышленное уничтожение имущества, пишет "Коммерсант".

Блокировка дорог будет считаться преступлением, "если эти деяния создали угрозу жизни, здоровью и безопасности граждан либо угрозу уничтожения или повреждения имущества физических или юридических лиц", говорится в пояснительной записке поправок.

За перекрытие дорог предлагается карать штрафом в размере от 100 тыс. до 300 тыс. рублей, обязательными работами на срок до 240 часов, либо принудительными работами на срок до одного года, либо лишением свободы на тот же срок. При этом законопроект предусматривает ужесточение ответственности в случае, если такие действия привели к причинению вреда здоровью разной степени тяжести или гибели людей. Максимальный срок лишения свободы может составить до 10 лет.

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В Москве завели дело за перекрытие дорог и тротуаров во время протестов

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Теги: Москва, протесты, дороги



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