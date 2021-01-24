25 Января 2021
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Политика В России За рубежом
флаги Франции и Евросоюза (2019) | Фото: Накануне.RU

Во Франции требуют ввести "действенные санкции" против России из-за Навального

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан призвал ввести "действенные санкции" против России из-за дела Алексея Навального.
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По его словам, 25 января состоится встреча глав МИД стран Евросоюза. На ней они обсудят арест оппозиционера после возвращения из Германии.

"Что касается санкций, необходимо их сделать действительно действенными, и дискуссии на эту тему пройдут завтра на Евросовете", - заявил Ле Дриан.

Как пишет РИА Новости, также министр призвал пролить свет на обстоятельства дела Навального и раскритиковал действия силовиков на субботних несогласованных митингах в России.

Напомним, ранее незаконные акции оценили в Кремле. Правозащитники насчитали более 3 тысяч задержанных. В отношении участников митингов возбуждено уже несколько уголовных дел.

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Во Франции требуют ввести "действенные санкции" против России из-за Навального

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Теги: Франция, Навальный, санкции, МИД



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