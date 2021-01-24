Во Франции требуют ввести "действенные санкции" против России из-за Навального

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан призвал ввести "действенные санкции" против России из-за дела Алексея Навального.

По его словам, 25 января состоится встреча глав МИД стран Евросоюза. На ней они обсудят арест оппозиционера после возвращения из Германии.

"Что касается санкций, необходимо их сделать действительно действенными, и дискуссии на эту тему пройдут завтра на Евросовете", - заявил Ле Дриан.

Как пишет РИА Новости, также министр призвал пролить свет на обстоятельства дела Навального и раскритиковал действия силовиков на субботних несогласованных митингах в России.

Напомним, ранее незаконные акции оценили в Кремле. Правозащитники насчитали более 3 тысяч задержанных. В отношении участников митингов возбуждено уже несколько уголовных дел.