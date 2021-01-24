"Забрало запотело". Ударивший женщину ОМОНовец пришел к ней в больницу

Петербургский полицейский, ударивший женщину во время незаконного митинга, сегодня пришел к ней в больницу с цветами и извинениями.

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Ранее в соцсетях появилось видео, на котором полицейский бьет ногой женщину во время субботней акции в поддержку Алексея Навального. Инцидент произошел на Площади Восстания. Пострадавшую госпитализировали. После этого прокуратура и полиция начали свои проверки по факту случившегося.

На видео, которое публикует Telegram-канал "Mash на Мойке", силовик просит у женщины прощения.

"Извините, меня за пять минут до этого залили газом. У меня запотело забрало, я не видел, что происходит", - оправдался он.

По словам полицейского, для него это была "шоковая ситуация".

"Когда я узнал, что произошло, для меня это личная трагедия была", - заявил страж порядка.

Женщина попросила его не переживать.

"Все живы. Вон, цветочки какие хорошенькие, хризантемочки. Ладно, ничего страшного, с богом", - ответила она.

Однако в сети с сомнением отнеслись к словам ОМОНовца. Так, журналист Максим Шевченко отмечает, что слова "забрало запотело" станут мемом, описывающим всю реакцию властей на протест граждан. А на скриншоте ясно видно, что забрало ОМОНовца было поднято.