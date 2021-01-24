25 Января 2021
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Скорая помощь (2019) | Фото: Накануне.RU

В Севастополе на школьников рухнула бетонная плита: один погиб

В Крыму подросток погиб в результате обрушения бетонной плиты. Возбуждено уголовное дело.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете России, все случилось днем 24 января на заброшенном недострое в поселке Орловка Нахимовского района Севастополя. В результате обрушения плиты трое школьников получили травмы.

Двое были госпитализированы в медучреждение, где им оказывается вся необходимая помощь. Еще один мальчик в возрасте 15 лет скончался на месте.

Возбуждено уголовное дело по факту халатности, повлекшей смерть несовершеннолетнего (часть 2 статьи 293 УК РФ). Сейчас выясняются все обстоятельства и причины трагедии. Также устанавливается учреждение, в чьем ведении находится данный объект и должностные лица, ответственные за соблюдение безопасности на территории.

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В Севастополе на школьников рухнула бетонная плита: один погиб

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Теги: Севастополь, школьники, дело, СКР



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