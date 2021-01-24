Российские биатлонистки выиграли эстафету на этапе Кубка мира

В воскресенье женская сборная России выиграла эстафету на этапе Кубка мира по биатлону в итальянском Антхольце. Об этом Накануне.RU сообщили в Союзе биатлонистов РФ.

Российская команда выступала в следующем составе: Евгения Павлова, Татьяна Акимова, Светлана Миронова и Ульяна Кайшева. Они избежали штрафных кругов и завершили гонку за 1 час 7 минут и 32 секунды.

Также в тройку лучших вошли сборные Германии и Франции.

Кубок мира по биатлону. Антхольц (Италия).

Эстафета. Женщины.

1. Россия – 1:07:32.4 (0+9)

2. Германия +11.0 (0+6)

3. Франция +21.2 (1+9).