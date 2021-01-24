Российские биатлонистки выиграли эстафету на этапе Кубка мира
В воскресенье женская сборная России выиграла эстафету на этапе Кубка мира по биатлону в итальянском Антхольце. Об этом Накануне.RU сообщили в Союзе биатлонистов РФ.
Российская команда выступала в следующем составе: Евгения Павлова, Татьяна Акимова, Светлана Миронова и Ульяна Кайшева. Они избежали штрафных кругов и завершили гонку за 1 час 7 минут и 32 секунды.
Также в тройку лучших вошли сборные Германии и Франции.
Кубок мира по биатлону. Антхольц (Италия).
Эстафета. Женщины.
1. Россия – 1:07:32.4 (0+9)
2. Германия +11.0 (0+6)
3. Франция +21.2 (1+9).