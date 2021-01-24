"Вышло мало людей": в Кремле оценили незаконные акции в поддержку Навального

В Кремле оценили несанкционированные акции в поддержку Алексея Навального, которые прошли в субботу по всей России.

Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сейчас многие будут говорить, что на эти акции вышло много людей.

"Нет, вышло мало людей. Много людей голосуют за Путина. И много людей голосовало за поправки в Конституцию", - сказал Песков в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

Также он еще раз ответил на вопрос, есть ли у главы государства дворец, о котором рассказывал Навальный в своем ролике.

"Путин ничего там не делает. У Путина нет дворца в Геленджике", - сообщил Дмитрий Песков.

По его словам, в Кремле знали, что готовятся так называемые разоблачения и информационные атаки.

"Цель таких атак – раскачать ситуацию", - добавил пресс-секретарь президента.

Напомним, ранее правозащитники насчитали более 3 тысяч задержанных на незаконных акциях в поддержку Навального. В отношении их участников возбуждено несколько дел по различным статьям Уголовного кодекса.