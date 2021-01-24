Рогозин рассказал, за что его забанили в Facebook

Социальная сеть Facebook заблокировала аккаунт гендиректора Роскосмоса Дмитрия Рогозина.

По словам самого Рогозина, это произошло после того, как он прокомментировал публикацию бывшего посла США в России Майкла Макфола.

"Мой аккаунт забанили на сутки. Потому что мой пост якобы нарушает нормы сообщества. Саму публикацию скрыли, вот вам и вся "свобода слова" на американский манер", - цитирует РИА Новости главу Роскосмоса.

Ранее Макфол опубликовал в своем Твиттере заявление на тему демократии и либерализма в РФ. Рогозин критически высказался по поводу этого поста у себя Facebook. К настоящему моменту публикация главы госкорпорации удалена администрацией соцсети.

Напомним, недавно бывший президент России, а ныне замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев высказался о блокировке аккаунтов президента США Дональда Трампа и его сторонников в социальных сетях. Он назвал это "цифровым тоталитаризмом".