Скончался глава совета директоров Группы ЧТПЗ Александр Федоров

На 69-м году жизни скончался председатель совета директоров Группы ЧТПЗ Александр Федоров. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Челябинской области.

Глава Южного Урала Алексей Текслер и правительство региона выразили глубокие соболезнования родным и близким Федорова. Дата прощания с топ-менеджером пока не определена.

Вся трудовая жизнь Александра Федорова была связана с Челябинским трубопрокатным заводом, где он прошел путь от слесаря до генерального директора ОАО "ЧТПЗ". Последние годы возглавлял совет директоров предприятия. Владел пакетом акций ПАО "ЧТПЗ" совместно со своим сыном Павлом Федоровым.

Как сообщало Накануне.RU, в прошлом году ЧТПЗ направило 2,5 млрд рублей на выплату дивидендов. Решение было принято на годовом собрании акционеров.