24 Января 2021
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Происшествия СЗФО В России Санкт-Петербург
подозреваемый в нападении на полицейских в Петербурге (2021) | Фото: Следственный комитет РФ

В Петербурге задержан мужчина, напавший на полицейских во время незаконного митинга

В Санкт-Петербурге задержан мужчина, ударивший кулаком двух полицейских во время несанкционированного митинга в поддержку Алексея Навального.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ, подозреваемым оказался 36-летний Николай Девятый, уроженец Архангельской области. По версии следствия, 23 января на Сенатской площади во время незаконного митинга, в ответ на замечание сотрудника ГИБДД соблюдать порядок, Девятый нанес ему удар кулаком в лицо, от которого полицейский упал на асфальт.

Как установили следователи, уже убегая с места происшествия, мужчина также ударил коллегу пострадавшего, который пытался его задержать. После этого нападавший скрылся среди митингующих горожан.

Сейчас решается вопрос об аресте подозреваемого и предъявлении ему обвинения. На официальном Youtube-канале СКР опубликовано видео с признательными показаниями мужчины и его извинениями.

Напомним, ранее петербургский бизнесмен Евгений Пригожин прокомментировал несогласованные акции в поддержку Навального, которые прошли 23 января в северной столице.

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В Петербурге задержан мужчина, напавший на полицейских во время незаконного митинга

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Теги: митинг, полицейские, нападение, Петербург



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