В России утвержден ГОСТ о наблюдении за поведением людей

В самом конце 2019 года в России был утвержден ГОСТ Р 58776-2019 "Средства мониторинга поведения и прогнозирования намерений людей. Термины и определения". Он укладывается в логику проводимой цифровизации, которая фактически отменяет многие конституционные положения, сообщает "РИА Катюша".

Стандарт вводит такие определения: средство мониторинга поведения людей, средство прогнозирования намерений людей, мониторинг поведения, прогнозирование намерений, поведение (человека, группы людей). Эти определения подразумевают технологии, предназначенные для автоматического или автоматизированного анализа поведения людей, прогнозирования поведения людей, процесс регистрации поведения и связанные с поведением формы активности людей.

При этом упоминается об "оценке вероятности совершения в будущем действий, подпадающих под задачи, поставленные перед средствами прогнозирования намерений людей либо группы людей". То есть речь идет о том, чтобы на основании данных слежки выявлять людей , которые с наибольшей вероятностью могут совершить нежелательные (для кого?) действия. Это ставит как минимум три вопроса: насколько все это законно, насколько все это допустимо с точки зрения этических норм и насколько это все соответствует ценностям, традициям, представлениям и архетипам народа.

Очень показательным является такой термин, как девиантное поведение (отклоняющееся поведение) - это "нехарактерное для контекста наблюдаемой среды поведение человека или группы людей, воплощенное в его действиях". Это явным образом указывает на то, что разработанные кем-то алгоритмы будут выявлять "неправильное" поведение каких-то людей, а значит, над человеком устанавливается власть искусственного интеллекта (ИИ), точнее говоря, тех людей, которые руководят самим ИИ .

Характерно, что ГОСТ называет объекта наблюдения - это человек или группа людей. То есть отныне граждане России объявлены объектами наблюдения .

Особо отметим, что в определении экстремизма присутствует такое выражение, которое указывает на транснациональный характер стандарта, внедренного в России. Оно заканчивается словами "преследуемые в уголовном порядке в соответствии с национальным законодательством Сторон". О каких сторонах идет речь? О странах, где этот стандарт внедрен.

ГОСТ был внесен техническим комитетом по стандартизации ТК164 "Искусственный интеллект". Он был учрежден как раз накануне, в 2019 году по инициативе Российской венчурной компании. Его основная задача - оцифровать все в России и передать под управление ИИ. По итогам отчета о видеоконференции 30 июля 2020 года было написано, что комитет ТК 164 "представляет собой зеркальное отражение на национальном уровне профильного международного подкомитета ISO/IEC JTC 1 SC 42 Artificial Intelligence ". Видимо, поэтому законодательство России названо национальным законодательством одной из сторон.

Председатель ТК 164 Сергей Гарбук заявлял, что главный принцип работы его конторы - "максимальное соответствие структуре международного технического комитета". А второй - максимальный охват всех отраслей ИИ. То есть "российский" комитет создан для внедрения в России глобалистских стандартов.

В настоящее время в рамках ТК164 идет работа по переводу всей системы образования на управление ИИ, которому школьники и учителя будут подчиняться в рамках "персональных образовательных траекторий". Иными словами, указывать детям и родителям, в каком направлении им учиться дальше, будет ИИ.