Во Франции готовятся ввести третий "коронавирусный" карантин

Власти Франции готовятся ввести уже третий карантин в стране из-за ситуации с распространением коронавируса.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на французские СМИ, решение находится на грани принятия, обсуждаются только сроки и условия. Карантин должен будет начаться до конца следующей недели и продлится минимум в течение трех недель.

Введение мер объясняют распространением британской мутации коронавируса и штамма из ЮАР. Предполагается, что в среду французский президент Эммануэль Макрон выступит по данному вопросу.

Сейчас правительство рассматривает, как наилучшим образом организовать третий карантин. Ограничение поездок и передвижения должно сопровождаться лишь частичным закрытием или сокращением часов работы магазинов, продающих товары не первой необходимости. При этом школы должны оставаться открытыми.

С 15 декабря в стране действует комендантский час из-за пандемии коронавируса. Закрыты музеи, кинотеатры, театры, рестораны и бары.

Напомним, ранее во Франции отвергли возможность требования "паспорта вакцинации" для допуска на авиарейсы.