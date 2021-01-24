24 Января 2021
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Общество За рубежом
Франция, указатель (2021) | Фото: Накануне.RU

Во Франции готовятся ввести третий "коронавирусный" карантин

Власти Франции готовятся ввести уже третий карантин в стране из-за ситуации с распространением коронавируса.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на французские СМИ, решение находится на грани принятия, обсуждаются только сроки и условия. Карантин должен будет начаться до конца следующей недели и продлится минимум в течение трех недель.

Введение мер объясняют распространением британской мутации коронавируса и штамма из ЮАР. Предполагается, что в среду французский президент Эммануэль Макрон выступит по данному вопросу.

Франция, магазин Ив Роше(2021)|Фото: Накануне.RU

Сейчас правительство рассматривает, как наилучшим образом организовать третий карантин. Ограничение поездок и передвижения должно сопровождаться лишь частичным закрытием или сокращением часов работы магазинов, продающих товары не первой необходимости. При этом школы должны оставаться открытыми.

С 15 декабря в стране действует комендантский час из-за пандемии коронавируса. Закрыты музеи, кинотеатры, театры, рестораны и бары.

Напомним, ранее во Франции отвергли возможность требования "паспорта вакцинации" для допуска на авиарейсы.

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Во Франции готовятся ввести третий "коронавирусный" карантин

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Теги: коронавирус, Франция, карантин, меры



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