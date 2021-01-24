Бизнесмен Пригожин объяснил, почему несогласованные акции бесполезны

Петербургский бизнесмен Евгений Пригожин дал комментарий для Накануне.RU о несогласованных акциях, прошедших в минувшую субботу, 23 января, в Петербурге. Его слова были опубликованы в официальной группе пресс-службы компании «Конкорд» в социальной сети «Вконтакте».

Сам факт того, что люди приняли участие в несанкционированной акции, объясняется длинной пандемией, считает Евгений Викторович. Петербуржцы просто соскучились по массовым мероприятиям и решили размять ноги. «Люди погуляли по городу и, собственно говоря, просто размяли ноги после длинной пандемии», - говорится в комментарии.

Кроме того, неясны оказались цели акции, порой, даже для ее участников. По мнению, Евгения Пригожина гораздо приятнее и полезнее проводить выходные за городом. Что касается фигуры Алексея Навального, то мнение бизнесмена не поменялось – человек должен отвечать перед законом за свои преступления.

«Митинг закончился ничем. Никто не понял, ради чего они туда вышли. Ради клоуна, который украл деньги у своих же собственных соратников и сел за это в тюрьму? Вместо бесцельного шатания по Невскому, съездили бы лучше за город, в снежки поиграли. А Навальный - вор, и должен сидеть в тюрьме», - объясняет предприниматель.

Предприниматель отметил патриотизм россиян и то, что многие, так называемые либеральные, ценности, навязываемые извне, зачастую чужды для русского человека, поэтому вряд ли когда-либо станут популярными в России.

«Что касается выбора с кем Россия-Матушка - с либералами или патриотами, то либерасты в нашей стране никогда не будут править, потому что мы - за наше, за русское и против Пендосии», - заключил Евгений Пригожин.