24 Января 2021
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ледовое побоище, разгон митинга в Екатеринбурге (2021) | Фото: МБХ медиа, скриншот видео

В России насчитали более 3 тысяч задержанных на вчерашних акциях

Правозащитники назвали число людей, задержанных на несанкционированных акциях в поддержку Алексея Навального, которые прошли в субботу по всей России.
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Как сообщает Telegram-канал "ОВД-Инфо", по данным на утро 24 января в целом по стране было задержано 3 тыс. 324 человека.

"Из них 1 тыс. 320 в Москве и 490 в Санкт-Петербурге", - уточняет канал.

Каким образом были подсчитаны эти цифры, не сообщается. Правозащитники добавили, что продолжают работать с данными и помогать задержанным.

Напомним, ранее Следственный комитет возбудил несколько уголовных дел после незаконной акции сторонников Навального в Москве.

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В России насчитали более 3 тысяч задержанных на вчерашних акциях

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Теги: Россия, акции, Навальный, задержанные



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