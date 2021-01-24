В России насчитали более 3 тысяч задержанных на вчерашних акциях

Правозащитники назвали число людей, задержанных на несанкционированных акциях в поддержку Алексея Навального, которые прошли в субботу по всей России.

Как сообщает Telegram-канал "ОВД-Инфо", по данным на утро 24 января в целом по стране было задержано 3 тыс. 324 человека.

"Из них 1 тыс. 320 в Москве и 490 в Санкт-Петербурге", - уточняет канал.

Каким образом были подсчитаны эти цифры, не сообщается. Правозащитники добавили, что продолжают работать с данными и помогать задержанным.

Напомним, ранее Следственный комитет возбудил несколько уголовных дел после незаконной акции сторонников Навального в Москве.