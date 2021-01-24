Коронавирус в России: диагноз подтвердился еще у более 21 тысячи человек

За минувшие сутки в России было выявлено 21 тыс. 127 новых случаев коронавируса в 85 регионах страны. Об этом Накануне.RU сообщили в федеральном оперативном штабе по профилактике COVID-19.

Первое место по приросту вновь заняла Москва – 3 тыс. 69 заболевших. Далее идут Санкт-Петербург – 2 тыс. 929 и Московская область – 1 тыс. 134 случая.

В регионах Уральского федерального округа больше всего новых заболевших выявлено в Свердловской области – 392 случая. Затем идут Челябинская область – 291, Ханты-Мансийский автономный округ – 214, Тюменская область – 158, Курганская область – 102 и Ямало-Ненецкий автономный округ – 89 новых случаев.

Также за сутки в России скончался 491 заболевший коронавирусом, а полностью выздоровело 22 тыс. 445 человек.

Как сообщало Накануне.RU, в Челябинской области почти 12 тысяч человек вакцинировали от коронавируса. На следующей неделе регион получит новую партию вакцины в 55,6 тыс. доз.