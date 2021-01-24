24 Января 2021
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Спорт За рубежом
Конор МакГрегор, Дастин Порье (2021) | Фото: скриншот трансляции UFC 257

"Мы сделаем это снова": МакГрегор заявил о третьем бое с Порье

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор МакГрегор заявил, что не против провести третий бой против Дастина Порье.

Напомним, в первый раз бойцы встречались между собой в 2014 году – тогда победу техническим нокаутом в первом раунде одержал МакГрегор. А сегодня на турнире UFC 257, который прошел в Абу-Даби, Порье отправил Конора в тяжелый нокаут. Таким образом, счет в противостоянии стал 1:1.

После турнира в официальном Твиттере UFC появилось видео, на котором бойцы беседуют после своего поединка. МакГрегор выразил уважение Порье и пожал ему руку.

"Для меня было большой честью разделить с тобой октагон, и мы сделаем это снова", - заявил ирландец, намекая на третий бой с американцем.

Когда и где может состояться этот поединок, пока неизвестно.

Напомним, Конор МакГрегор не выходил в клетку с января прошлого года, когда он за 40 секунд нокаутировал американца Дональда Серроне.

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"Мы сделаем это снова": МакГрегор заявил о третьем бое с Порье

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Теги: МакГрегор, Порье, бой



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