"Мы сделаем это снова": МакГрегор заявил о третьем бое с Порье

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор МакГрегор заявил, что не против провести третий бой против Дастина Порье.

Напомним, в первый раз бойцы встречались между собой в 2014 году – тогда победу техническим нокаутом в первом раунде одержал МакГрегор. А сегодня на турнире UFC 257, который прошел в Абу-Даби, Порье отправил Конора в тяжелый нокаут. Таким образом, счет в противостоянии стал 1:1.

После турнира в официальном Твиттере UFC появилось видео, на котором бойцы беседуют после своего поединка. МакГрегор выразил уважение Порье и пожал ему руку.

“We will do it again.”



Dustin and Conor share one final word on Fight Island. #UFC257 pic.twitter.com/DUyIvQbz6E — UFC (@ufc) January 24, 2021

"Для меня было большой честью разделить с тобой октагон, и мы сделаем это снова", - заявил ирландец, намекая на третий бой с американцем.

Когда и где может состояться этот поединок, пока неизвестно.

Напомним, Конор МакГрегор не выходил в клетку с января прошлого года, когда он за 40 секунд нокаутировал американца Дональда Серроне.