СКР возбудил несколько дел после незаконной акции сторонников Навального в Москве

В Москве возбуждены уголовные дела после несанкционированной акции в поддержку Алексея Навального, которая прошла в субботу в центре города.

Как сообщили Накануне.RU в столичном ГСУ СКР, речь идет о трех статьях УК РФ: "Применение насилия в отношении представителя власти", "Умышленные уничтожение или повреждение имущества" и "Хулиганство".

Как выяснили следователи, несколько участников акции вблизи Сретенского бульвара нанесли удары сотруднику Росгвардии, повалили его на землю и продолжили избивать. Еще двум стражам порядка распылили в лицо слезоточивый газ. Кроме этого, в ходе несанкционированной акции на Пушкинской площади один из участников нанес сотруднику ОМОНа множественные удары по различным частям тела.

Кроме этого, протестующие блокировали автомобиль, двигавшийся по Цветному бульвару, повредили его и распылили в лицо водителя слезоточивый газ. Сейчас следствие продолжает изучать и анализировать большое количество фото и видеоматериалов с зафиксированными противоправными действиями.

По результатам анализа действиям участников несанкционированной акции будет дана оценка. В данный момент решается вопрос о задержании фигурантов уже возбужденных дел.

Напомним, ранее в ходе незаконных протестных акций в Москве задержали жену Навального и еще несколько десятков человек.