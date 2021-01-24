24 Января 2021
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Коллаж, Кремль, вакцинация (2020) | Фото: Накануне.RU

Российскую вакцину "Спутник V" будут применять в Пакистане

Правительство Пакистана разрешило экстренное использование в стране российской вакцины против коронавируса "Спутник V".
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Как пишет ТАСС со ссылкой на пакистанскую газету Doon, на заседании, проведенном регистрационным советом управления по регулированию лекарственных средств Пакистана, "Спутник V" получила разрешение на экстренное использование. Она стала третьей, одобренной для экстренного применения в этой стране.

Ранее пакистанское министерство здравоохранения разрешило вакцину от COVID-19 производства китайской фармацевтической корпорации Sinopharm и препарат, разработанный британско-шведской компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом.

Напомним, на этой неделе Венгрия стала первым государством Евросоюза, которое официально зарегистрировало российскую вакцину против коронавируса "Спутник V".

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Российскую вакцину "Спутник V" будут применять в Пакистане

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Теги: вакцина, коронавирус, Пакистан



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