Порье жестоко нокаутировал МакГрегора в реванше

Сегодня на турнире UFC 257, который прошел в Абу-Даби, состоялось возвращение экс-чемпиона в двух весовых категориях Конора МакГрегора. В итоге ирландский боец досрочно проиграл своему сопернику Дастину Порье из США.

Первый раунд вышел достаточно равным. Развязка наступила во втором: Порье несколько раз хорошо попал в голову МакГрегора, тот упал и перестал защищаться.

После непродолжительного добивания от американца судья остановил поединок. Заметно потрясенный Конор смог подняться только с помощью своих тренеров.

Стоит отметить, что бойцы уже встречались между собой в 2014 году. Тогда победу техническим нокаутом в первом раунде одержал МакГрегор.

В со-главном поединке вечера встречались американец Майкл Чендлер и Дэн Хукер из Новой Зеландии. Яркую победу нокаутом в первом раунде одержал Чендлер. Сразу после выигрыша он довольно эмоционально вызвал на бой Конора, Порье, а также российского чемпиона Хабиба Нурмагомедова, недавно объявившего о завершении карьеры.

Напомним, МакГрегор не выходил в клетку с января прошлого года, когда за 40 секунд нокаутировал американца Дональда Серроне.