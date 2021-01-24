Порье жестоко нокаутировал МакГрегора в реванше

24 Января 2021
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Про приговор ученому Азату Мифтахову

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Спорт За рубежом
Дастин Порье (2021) | Фото: скриншот трансляции UFC 257

Порье жестоко нокаутировал МакГрегора в реванше

Сегодня на турнире UFC 257, который прошел в Абу-Даби, состоялось возвращение экс-чемпиона в двух весовых категориях Конора МакГрегора. В итоге ирландский боец досрочно проиграл своему сопернику Дастину Порье из США.

Первый раунд вышел достаточно равным. Развязка наступила во втором: Порье несколько раз хорошо попал в голову МакГрегора, тот упал и перестал защищаться.

После непродолжительного добивания от американца судья остановил поединок. Заметно потрясенный Конор смог подняться только с помощью своих тренеров.

Конор МакГрегор(2021)|Фото: скриншот трансляции UFC 257

Конор МакГрегор, Дастин Порье(2021)|Фото: скриншот трансляции UFC 257

Стоит отметить, что бойцы уже встречались между собой в 2014 году. Тогда победу техническим нокаутом в первом раунде одержал МакГрегор.

В со-главном поединке вечера встречались американец Майкл Чендлер и Дэн Хукер из Новой Зеландии. Яркую победу нокаутом в первом раунде одержал Чендлер. Сразу после выигрыша он довольно эмоционально вызвал на бой Конора, Порье, а также российского чемпиона Хабиба Нурмагомедова, недавно объявившего о завершении карьеры.

Напомним, МакГрегор не выходил в клетку с января прошлого года, когда за 40 секунд нокаутировал американца Дональда Серроне.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Порье жестоко нокаутировал МакГрегора в реванше

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Порье, МакГрегор, нокаут, реванш



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 24.01.2021 10:56 Мск "Мы сделаем это снова": МакГрегор заявил о третьем бое с Порье

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 19.11.2020 20:56 Мск Макгрегор анонсировал свой бой против Порье

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети