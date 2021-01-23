Следователи начали проверки нападений на московских силовиков во время несанкционированной акции сторонников Навального

Сотрудники Главного следственного управления СКР начали проверки информации о столкновении с силовиками в Москве, случившемся в рамках несогласованной акции сторонников оппозиционера Алексея Навального, сообщили Накануне.RU в СКР.

"По предварительным данным, 23 января во время несанкционированной акции в центре Москвы выявлен ряд фактов применения насилия в отношении сотрудников, охранявших общественный порядок. В рамках данных проверок будут установлены все факты противоправной деятельности, и дана оценка действиям лиц, их совершивших", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее силовики отогнали митингующих со Страстного бульвара и пространства у цирка имени Никулина.

"У цирка имени Никулина настоящий снежный бой. Митингующие сначала забросали машину ФСБ с номерами АМР, а потом устроили снежную дискотеку полицейским", - сообщает Telegram-канал "Baza", уточняя, что после этого начались "жёсткие задержания".