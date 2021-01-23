В Москве на несанкционированной акции сторонники Навального устроили столкновения с полицией

На Страстном бульваре столицы произошло столкновение силовиков и сторонников оппозиционера Алексея Навального, вышедших на несанкционированную акцию, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Кадры появились в соцсетях. В ОМОНовцев полетели бутылки и файеры. После этого манера задержания участников акции усилилась.

"Страстной бульвар зачищен. Полицейские вытеснили толпу к памятнику Владимиру Высоцкому и в сторону Петровского бульвара. Одни отправились на Трубную, другие двинулись вниз по Тверской. Между тем, на Кузнецком мосту уже играют уличные музыканты, вышли погулять люди с детьми", - отмечает Telegram-канал "Baza".

Напомним, ранее в столице на акции сторонников оппозиционера задержали Юлию Навальную и урбаниста Илью Варламова.