Германский суд признал изоляцию граждан антиконституционной

В германском Веймаре суд оправдал мужчину, который в апреле праздновал день рождения с друзьями в своем дворе и был оштрафован на 200 евро за нарушение режима изоляции. Об этом сообщает Focus.

Суд указал, что введенные весной запретительные меры противоречат конституции и ограничивают базовые права граждан, а также привели к "критическим последствиям почти для всех сфер жизни". Весной 2020 года в Германии не было чрезвычайной ситуации в области здравоохранения. И власти не имели оснований вводить такие жесткие ограничения. Более того, своими запретами власти насильственно разделили людей, ограничив их свободу выбирать, с кем и как им общаться и каким рискам они могут подвергаться. То есть, вводя режим изоляции, власти посчитали граждан объектами, которые должны быть дистанцированы силой.

Решение немецкого суда примечательно тем, что является прецедентом в "коронавирусной" горячке стран, когда под предлогом особой ситуации отменяются многие конституционные права и свободы граждан.