24 Января 2021
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Политика Москва
Несанкционированный митинг 23 января в Москве (2021) | Фото: t.me/teamnavalny_mos

В Москве задержали жену Навального и еще несколько десятков человек

В столице, на Пушкинской площади, проходит несанкционированная акция сторонников оппозиционера Алексея Навального. На неё вышли, в частности, жена Навального Юлия, урбанист Илья Варламов, передаёт корреспондент Накануне.RU.
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Сбор был назначен на 14.00 (16.00 по уральскому времени) на Пушкинской площади. Потом собравшиеся направились другой площади – Манежной. В числе вышедших на улицы, по данным сторонников Навального, – участники группы "Каста", урбанист Илья Варламов, мама и жена Навального. К слову, Варламова и Юлию Навальную задержали, сообщают сторонники оппозиционера.

Всего в столице к настоящему моменту задержано несколько десятков человек.

Задержанная Юлия Навальная на митинге 23 января в Москве(2021)|Фото: instagram.com/yulia_navalnaya

Влади и Noize MC на митинге 23 января в Москве(2021)|Фото: t.me/teamnavalny

Отметим, несанкционированные акции протеста проходят сегодня по всей стране.

Несанкционированный митинг 23 января в Москве(2021)|Фото: t.me/teamnavalny_mos

Несанкционированный митинг 23 января в Москве(2021)|Фото: t.me/teamnavalny_mos

Несанкционированный митинг 23 января в Москве(2021)|Фото: t.me/teamnavalny_mos

Несанкционированный митинг 23 января в Москве(2021)|Фото: t.me/teamnavalny_mos

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В Москве задержали жену Навального и еще несколько десятков человек

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Теги: Алексей Навальный, несанкционированный митинг



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