В Москве задержали жену Навального и еще несколько десятков человек

В столице, на Пушкинской площади, проходит несанкционированная акция сторонников оппозиционера Алексея Навального. На неё вышли, в частности, жена Навального Юлия, урбанист Илья Варламов, передаёт корреспондент Накануне.RU.

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Сбор был назначен на 14.00 (16.00 по уральскому времени) на Пушкинской площади. Потом собравшиеся направились другой площади – Манежной. В числе вышедших на улицы, по данным сторонников Навального, – участники группы "Каста", урбанист Илья Варламов, мама и жена Навального. К слову, Варламова и Юлию Навальную задержали, сообщают сторонники оппозиционера.

Всего в столице к настоящему моменту задержано несколько десятков человек.

Отметим, несанкционированные акции протеста проходят сегодня по всей стране.