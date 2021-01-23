На Урале в сильные морозы прошли несанкционированные акции

В городах Урала прошли несанкционированные акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального, передаёт корреспондент Накануне.RU.

В Екатеринбурге, где протестные настроения традиционно сильны, участники стали собираться ещё до начала шествия. Количество собравшихся не уточняется, но их определенно было несколько тысяч, несмотря даже на мороз -30 градусов. В столице Урала к участникам присоединился бывший мэр города Евгений Ройзман.





В уральской столице шествие проходило без столкновений, но после того как протестующие собрались у Театра драмы и принялись кричать кричалки, ОМОН начал разгон, было задержано несколько человек. Задержания проходили и на льду городского пруда, из-за чего разгон митинга в СМИ окрестили "ледовым побоищем". Всего было задержано около 10 человек.

В Челябинске мероприятие началось в 14.00 и собрало от 150 до 200 участников. Силовики, в целом, не препятствовали собравшимся. За исключением нескольких задержаний, протестующим, собравшись на бульваре Славы в центре города, удалось дойти до памятника Игорю Курчатову.

Полицейские пригнали к бульвару Славы, а затем и к памятнику Курчатову несколько автозаков и автобусов. Полиции, кстати, было не так, чтобы много. Задержания начались ещё в момент сбора, "взяли" нескольких человек, включая координатора штаба в Челябинске. По громкоговорителю напоминали, что акция не согласована с властями Челябинска, и, значит, незаконна, что, впрочем, никого не останавливало. Пока сведений о точном количестве задержанных в УМВД Челябинска не дают.

В Кургане акция собрала 150-200 участников. В числе задержанных – глава регионального штаба сторонников оппозиционера. В Тюмени участники митинга собрались на площади перед областной думой. Звучали различные лозунги. Например, "Свободу!".

В Югре, по некоторым данным, участников акции было немного – в Сургуте поддержать оппозиционера пришли три десятка человек, столько же – в Нижневартовске, вдвое меньше – в Нефтеюганске.

В Перми участники шествия "отметились" на Комсомольском проспекте, у "Театра-Театра". Точное количество собравшихся не уточняется, однако сторонники оппозиционера говорят, что пришло "очень много людей".