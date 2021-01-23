В Кургане родительская общественность возмущена тем, что детей призывали к участию в политических акциях

Жители Курганской области возмущены тем, что несовершеннолетних согнали на политическую акцию. Несанкционированный митинг прошёл в центре Кургана днём 23 января. На нем присутствовали, в том числе, подростки. Всего участников несанкционированной акции было около 100 человек, были и задержания – особо "буйных" и тех, кто выкрикивал антигосударственные лозунги, отвезли в отдел полиции для составления протокола. Таких оказалось 10 человек, передаёт корреспондент Накануне.RU.

В социальных сетях граждане пишут, что привлекать к участию в подобных акциях детей просто недопустимо.

"У детей ещё неокрепшая психика. Им голову можно так "обработать" и отправить их митинговать против чего угодно. Это расшатывает детскую психику. Да и потом им в будущем на нормальную работу не устроиться. Кто их куда возьмет с таким прошлым?", - пишет в комментариях пользователь Сергей К.

В курганских пабликах много людей поддерживают мнение, что дети, участвовавшие в субботней акции, не совсем понимают, для чего они туда пришли.

"Разве можно в 15-16 лет здраво понимать, против чего вы выступаете? Понравилось то или иное движение, идея, бунтарство, если хотите, ну и попёрли. А ответственность лежит на нас, на родителях. Они не понимают, зачем пришли митинговать и против чего. Им нравится сам процесс – идти против чего-то", - написал в группе "Типичный Курган" пользователь Виктор Д.

Руководитель городского родительского совета Кургана Пётр Мищенко отметил, что в рамках работы совета родителей предупреждали, чтобы они поговорили со своими детьми и донесли до них – участие в подобных политических акциях не пойдет им на пользу.

"Существует много других полезных занятий. Организаторы подобных политических акций меньше всего думают о детях и о их будущем. Ведь участие в несанкционированных акциях – правонарушение, и начинать свою сознательную жизнь с этого – не лучшее решение. У нас в стране по закону участие детей в политических акциях запрещено. То мероприятие, которое проводилось, оно не для детей", - отметил он.

На территории Курганской области, напомним, запрещено проведение публичных и массовых мероприятий в связи с пандемией коронавируса. Также запрещено нахождение детей младше 18 лет в общественных местах без сопровождения взрослых, за исключением следования ребенка к месту учёбы или работы, а также в больницу и обратно.