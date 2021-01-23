24 Января 2021
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Общество Челябинская область
Несанкционированный митинг 23 января, Челябинск (2021) | Фото: Накануне.RU

В Челябинске правоохранители дали сторонникам Навального выполнить "программу"

Закончилась не согласованная акция сторонников Навального в Челябинске, мероприятие началось в 14.00 и собрало от 150 до 200 участников. Силовики, в целом, не препятствовали участникам. За исключением нескольких задержаний, протестующим удалось, собравшись на бульваре Славы в центре города, дойти до памятника Игорю Курчатову, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Полицейские пригнали к бульвару Славы, а затем и к памятнику Курчатову несколько автозаков и автобусов, полиции, кстати, было не так чтобы много. Задержания начались еще в момент сбора, "взяли" нескольких человек, включая координатора штаба в Челябинске. По громкоговорителю напоминали, что акция не согласована с властями Челябинска и значит незаконна, впрочем, это никого не останавливало. Пока сведений о точном количестве задержанных в УМВД Челябинска не дают.

23 января акции сторонников Навального начались с Дальнего Востока, на протесты вышли граждане Петропавловска, Владивостока, Хабаровска и других населенных пунктов. В Москве на Пушкинской площади, по сообщениям СМИ, начались массовые задержания.

Несанкционированный митинг 23 января, Челябинск(2021)|Фото: Накануне.RU

Несанкционированный митинг 23 января, Челябинск(2021)|Фото: Накануне.RU

Несанкционированный митинг 23 января, Челябинск(2021)|Фото: Накануне.RU

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В Челябинске правоохранители дали сторонникам Навального выполнить "программу"

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Теги: Протесты, штаб Навального, задержания



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Ранее 23.01.2021 18:10 Мск В Челябинске арестовали главу штаба Навального

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