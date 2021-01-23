В Челябинске правоохранители дали сторонникам Навального выполнить "программу"

Закончилась не согласованная акция сторонников Навального в Челябинске, мероприятие началось в 14.00 и собрало от 150 до 200 участников. Силовики, в целом, не препятствовали участникам. За исключением нескольких задержаний, протестующим удалось, собравшись на бульваре Славы в центре города, дойти до памятника Игорю Курчатову, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Полицейские пригнали к бульвару Славы, а затем и к памятнику Курчатову несколько автозаков и автобусов, полиции, кстати, было не так чтобы много. Задержания начались еще в момент сбора, "взяли" нескольких человек, включая координатора штаба в Челябинске. По громкоговорителю напоминали, что акция не согласована с властями Челябинска и значит незаконна, впрочем, это никого не останавливало. Пока сведений о точном количестве задержанных в УМВД Челябинска не дают.

23 января акции сторонников Навального начались с Дальнего Востока, на протесты вышли граждане Петропавловска, Владивостока, Хабаровска и других населенных пунктов. В Москве на Пушкинской площади, по сообщениям СМИ, начались массовые задержания.