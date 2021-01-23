Умер бывший главнокомандующий Военно-морским флотом Феликс Громов

Бывший главком ВМФ России (1992-97 гг.), адмирал флота Феликс Громов умер на 84-м году жизни, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Феликс Николаевич скончался в пятницу. Сейчас определяется место и дата его похорон", - сказал ТАСС представитель Клуба военачальников РФ Николай Дерябин. О причине смерти не сообщается.

Громов родился 29 августа 1937 г. во Владивостоке. С 12 марта 1992 г. – первый заместитель командующего Военно-морским флотом Объединённых вооруженных сил государств — участников СНГ. С 19 августа того же года – главком ВМФ РФ. 13 июня 1996 г. получил звание адмирал флота. С 7 ноября 1997 г. – в отставке. Возглавлял Совет старейшин РОО "Клуб адмиралов ВМФ России".