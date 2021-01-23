Сенатор от Челябинской области поддержала законопроект об ограничении суррогатного материнства

Сенатор Маргартира Павлова высказалась за существенное ограничение услуг суррогатного материнства. Она участвовала в парламентских слушаниях, прошедших на днях в Госдуме, и поддержала как позицию вице-спикера Петра Толстого, так и законопроект о суррогатном материнстве в целом. Об этом она написала на своих страницах в соцсетях.

Павлова напомнила, что детей от российских суррогатных матерей иностранцы беспрепятственно вывозят из России, причем "достоверно известен случай, когда такой ребенок был вывезен из нашей страны однополой парой, а потом его сексуально эксплуатировала международная группа педофилов".

Она согласилась с вице-спикером, что не существует права отдельного взрослого взять и завести себе ребенка. Напротив, все признают право ребенка на семью – на отца и мать, а также право знать своих родителей, что записано в Семейном кодексе.

"Разумеется, не у всех детей есть семья, но одно дело, когда ребенок лишается родителей или живет в неполной семье, потому что так уж сложились жизненные обстоятельства, и совсем другое – когда мы сознательно лишаем его семьи, заранее обрекаем на это. Так не должно быть!" - написала Павлова.

Она отметила, что на пиар суррогатного материнства брошены колоссальные средства ("нельзя лишать счастья одиноких людей"), потому что Россия превратилась в "суррогатный рай" для иностранцев, ведь у нас одно из самых самых либеральных законодательств в Европе. В 2015 году один из фигурантов нынешнего уголовного дела, руководитель компании "Росюрконсалтинг" Константин Свитнев, рассказывал австрийскому журналу DATUM о том, как он обеспечивает иностранцев-содомитов услугами суррогатных матерей в России - "единственной стране в Европе, где даже одинокие люди могут стать родителями". Он заявил, что примерно половина его клиентов из Европы - это содомиты и педофилы.

Павлова подчеркнула, что этические вопросы в медицине и технологиях будут становиться все более важными.

Ее поддержала уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова.

"Необходимо прекращать это безобразие с рождением детей для иностранных граждан и отправкой детей за границу, как необходим и запрет на рекламу самой услуги. Считаю важнейшей задачей документа защитить права детей, которые сейчас рассматриваются как "предмет сделки", - сказала Кузнецова.

Как ранее сообщало Накануне.RU, законопроект, регулирующий применение технологий суррогатного материнства, подготовлен депутатами Госдумы. Предполагается, что воспользоваться этим смогут только россияне, состоящие в зарегистрированном браке, в возрасте от 25 до 55 лет, причем не ранее, чем через год после регистрации брака. Первое чтение законопроекта о суррогатном материнстве может состояться уже в марте. Толстой ожидает ожесточенного противодействия, поскольку ежегодный оборот "суррогатного" бизнеса составляет миллиарды евро.