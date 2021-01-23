В Тульской области появится инновационный научно-технологический центр "Композитная долина"

В Тульской области появится инновационный научно-технологический центр (ИНТЦ) "Композитная долина". Постановление о его создании подписал премьер Михаил Мишустин, сообщили Накануне.RU в Правительстве России.

Центр появится на базе Тульского государственного университета и станет площадкой, объединяющей студентов, учёных и представителей бизнеса. Это поможет создать новые научно-технологические программы, а также привлечёт инвестиции для реализации инновационных проектов.

Среди основных направлений деятельности центра – многофункциональные материалы, химические компоненты и технологии их производства, моделирование, конструирование и производство изделий из композиционных материалов и другие. Минэкономразвития, Минфин и Минобрнауки решат вопрос о выделении бюджетных средств на создание и функционирование ИНТЦ. Появится план перспективного развития центра.