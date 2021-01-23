В России за сутки коронавирус подтвердился у 20 921 пациента

За последние сутки в России выявлен 20 921 новый случай коронавируса в 85 регионах. Из них 11,2% не имели клинических проявлений болезни. Умерли 559 пациентов, сообщили Накануне.RU в оперштабе.

Лидер по количеству новых случаев – Санкт-Петербург (3 тыс. 56), на втором месте – Москва (2 тыс. 668), на третьем – Московская область (1 тыс. 121).

Всего коронавирус подтвердился у 3 млн 698 тыс. 273 пациентов. С начала пандемии скончались 68 тыс. 971 инфицированный.