В Пермском крае из-за пожара в котельной без отопления остались 17 домов

В Красновишерске произошёл пожар в котельной. Без отопления остались жилые дома, сообщили Накануне.RU в пермском краевом управлении МЧС.

В 2.30 23 января спасателям стало известно об отключении теплоснабжения в Красновишерск в результате пожара на котельной. Погибших и пострадавших нет. В результате происшествия без тепла осталось 17 частных жилых домов, имеющих печное отопление. Состоялось внеочередное заседание КЧС.

В администрации города агентству сообщили, что из-за аварии на в случае эвакуации жителей предусмотрен пункт временного размещения в МБОУ "Специальная (коррекционная) школа-интернат". Из-за ситуации введён режим ЧС. По данным сервиса "Яндекс.Погода", сейчас в Красновишерске – минус 31 градус.