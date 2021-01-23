В уральских автономиях из-за морозов перекрывают дороги

В Югре и на Ямале закрыты дороги – в округах серьёзно похолодало, сообщили Накануне.RU в УМВД по ХМАО.

Из-за похолодания до – 40 ℃ и ниже с 20.00 22 января в Югре закрыт для любого транспорта зимник Берёзово – Теги – граница Югры. Запрет действует до особого распоряжения.

Также закрыто движение всех видов транспортных средств до границы округов со стороны ЯНАО по автомобильной дороге Лабытнанги – Мужи – Азовы – Теги (в границах Ямало-Ненецкого автономного округа), в том числе, по зимнику.