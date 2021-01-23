«Эхо Москвы» не стало опровергать свой фейк о расторжении контракта с «ПродФутСервис»

Редакция издания «Эхо Москвы» тайком исправила недостоверные материалы о расторжении контракта с «ПродФутСервис», вышедшие на сайте. Информацию об этом опровергли в администрации подмосковного Красноармейска. Либеральное издание решило не печатать опровержение.

В первой версии материала со ссылкой на заявление детского омбудсмена МО Ксении Мишоновой «Эхо Москвы» распространило информацию о расторжении договора с поставщиком школьного питания «ПродФутСервис». В статье говорилось, что договор было решено аннулировать после массового отравления детей. Однако школьники не отравились, а подхватили ротавирусную инфекцию.

При этом руководитель отдела образования Лариса Лазарева полностью отрицает факт расторжения договора, разумно отмечая, что подобное решение не может приниматься до окончания всех проверок.

После появления этой информации «Эхо Москвы» не стало выпускать опровержение, а просто отредактировало новость. Редакция также не уведомила о изменении статьи своих партнеров, которым была отдана первоначальная версия.

Депутат Госдумы Сергей Вострецов подчеркивает, что для издания под руководством Венедиктова это обычная практика. Однако из-за ужесточения законодательства теперь «Эху Москвы» приходится серьезнее следить за выпускаемыми материалами. «Слава Богу, что своевременно приняты были изменения в законодательство, - подчеркнул эксперт, - И теперь просто так кидать информацию как на вентилятор, чтобы все развлекались и не нести за это никакой ответственности, не получится»

При этом Вострецов назвал забавным факт «переобувания в воздухе» и замены информации после публикации материала.

У радиостанции «Эхо Москвы» сейчас сложный период. Из сегодняшнего сообщения ТАСС стало известно, что радиостанция рискует лишиться лицензии. Поводом для этого могут стать опубликованное призывы к насилию.