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Происшествия Тюменская область Уральский ФО
уголовное дело (2013) | Фото:

В Тюменской области на пожаре погибли двое маленьких детей

В Тюменской области следователи возбудили уголовное дело из-за гибели двух детей при пожаре, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР региона.

Трагедия произошла днем 18 января. Мать оставила детей 2016 и 2020 годов рождения в квартире одноэтажного жилого дома по ул. Привокзальной поселка Богандинского и ушла в магазин. Через несколько минут соседи, увидели дым, идущий из квартиры, и вызвали сотрудников МЧС. Бригадой скорой помощи мальчикам были проведены реанимационные мероприятия. Несмотря на усилие врачей, спасти детей не удалось. По предварительным данным они погибли от отравления углекислым газом.

Дело возбуждено по статье причинение смерти по неосторожности.

"Следователями и криминалистами из Главного управления криминалистики СК России с дислокацией в городе Екатеринбурге был проведен дополнительный осмотр места происшествия, в ходе которого детально изучены предполагаемый очаг пожара и обстановка в квартире. Криминалистами изъяты предметы и вещественные доказательства, назначены пожарно-техническая, электротехническая и судебно-медицинские экспертизы. Проводятся другие следственные действия, направленные на установление обстоятельств и причин произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается", - сообщили в СКР.

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В Тюменской области на пожаре погибли двое маленьких детей

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Теги: пожар, дети, смерть, уголовное дело



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