В Арктику завезли борщевик. Предположительно, из Москвы

На Ямал были занесены семена опасного растения борщевик Сосновского, ареал произрастания которого уже достиг широт Мыса Каменного и Сеяхи, сообщили Накануне.RU в научном центре изучения Арктики.

Ученые полагают, что в перспективе произрастание борщевика может нанести серьезный вред традиционному хозяйству коренных малочисленных народов Севера.

"Если растения-вселенцы начнут вытеснять доминантные нашего региона виды, это приведет к критическим изменениям в экосистемах Арктики и Субарктике", – считает заведующий сектором охраны окружающей среды, кандидат географических наук Роман Колесников.

Ученые намерены оценить влияние изменения климата на ландшафтную структуру округа, разработать перечень физических, химических и биологических показателей почв лесного фонда, подготовить электронные наглядно-учебные пособия для студентов и школьников.

Новая научная работа позволит провести оценку устойчивости ландшафтов к изменению климата, выявить негативные тенденции и построить дальнейшие прогнозы. По результатам будут разработаны конкретные мероприятия для решения сложных задач в сфере традиционной экономики, территориального планирования и рационального использования природных ресурсов округа. В рамках исследования запланированы экспедиционные выезды на научные полигоны в районе Салехарда, Надыма, поселков Ямбурга и Тазовского

Между тем, по данным telegram-канала Mash, борщевик в Арктику могли завезти с газоном из Москвы. Администрация Ямало-Ненецкого села Сеяха сотрудничает со столичной фирмой с 2016-го. Четыре года подрядчик возил к ним три вида газона (один из них — мятлик луговой). С этой травой на холодные земли и проник борщевик Сосновского.

Ученые намерены исследовать сорняк. По словам доктора фармацевтических наук РХТУ им. Д.И. Менделеева Евгения Абизова, давным-давно из сорняка варили борщ, он легко усваивается (при правильной термической обработке). И содержит в себе кучу витаминов — особенно С, который в Арктике в дефиците.