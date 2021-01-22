Сотрудника мэрии Норильска задержали по делу о сходе лавины

Главный специалист отдела муниципального контроля администрации города Норильска задержан в рамках расследования уголовного дела о халатности из-за схода лавины на турбазу "Гора Отдельная", сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР региона.

По версии следствия, в 2018 г. подозреваемый провел проверку фактического использования земельного участка в районе горнолыжного комплекса, на котором ранее 45-летний мужчина самовольно возвел жилой дом. Однако в акте, составленном подозреваемым по итогам проверки, информации о самовольной постройке не было. Потому самострой никто не снес.

"Неисполнение подозреваемым своих должностных обязанностей привело к тому, что 8 января 2021 года самовольно построенный дом был разрушен снежной лавиной, погибли три человека, травмы получил 14-летний подросток. Следствие вышло в суд с ходатайством об избрании в отношении главного специалиста отдела муниципального контроля администрации города Норильска меры пресечения в виде домашнего ареста", - говорится в сообщении СКР.

Также продолжается расследование уголовного дела в отношении троих оперативных дежурных дежурно-диспетчерской службы города Норильска и начальника управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города Норильска по ч. 3 ст. 293 УК РФ, которым судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста и запрета определенных действий соответственно.

Двоим оперативным дежурным и начальнику управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города Норильска предъявлено обвинение в инкриминируемом преступлении, еще одному оперативному дежурному обвинение будет предъявлено в ближайшее время

Напомним, трагедия случилась вечером 8 января в районе лыжного комплекса "Гора Отдельная". Около 23 часов под сошедшей с горы лавиной погибли три человека, а 14-летний подросток был госпитализирован с тяжелыми травмами.