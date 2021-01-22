23 Января 2021
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Алексей Навальный, возвращение в Россию (2021) | Фото: Настоящее Время, скриншот видео

СК возбудил дело о вовлечении несовершеннолетних в акции в поддержку Навального

Следственный комитет РФ возбудил дело о вовлечении несовершеннолетних в акции в поддержку основателя ФБК (организация включена Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального.

Несанкционированные акции должны пройти в разных городах страны. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР, дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного пп. "а, в" ч. 2 ст. 151.2 УК РФ (вовлечение несовершеннолетних в совершение противоправных действий, заведомо представляющих опасность для жизни несовершеннолетних, посредством информационно-телекоммуникационных сетей).

Следователи напоминают, что в Москве и других регионах страны действуют ограничения в условиях распространения коронавирусной инфекции.

"В этой связи уполномоченными органами власти отказано в проведении митингов. В условиях сложной эпидемиологической ситуации и действующих ограничений проведение массовых мероприятий с привлечением большого количества людей создает для них реальную угрозу заболевания. Несмотря на это, сторонники Навального размещают публикации в сети интернет, социальных сетях "TikTok", "ВКонтакте", "Facebook", "Twitter", "Instagram", на сервисе "YouTube", в которых призывают несовершеннолетних к участию в несанкционированных митингах на территории Москвы и в других городах России", - говорится в сообщении.

СКР проводят комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление лиц, опубликовавших призывы к неограниченному кругу несовершеннолетних об участии в противоправной деятельности.

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СК возбудил дело о вовлечении несовершеннолетних в акции в поддержку Навального

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Теги: Навальный, митинг, уголовное дело



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