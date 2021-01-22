23 Января 2021
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Политика В России
пригожин (2021) | Фото: ndjonisango.com

Пригожин предложил журналистам явиться с повинной на реабилитацию в "Патриот"

В официальной группе пресс-службы «Конкорда» во «Вконтакте» для либеральных журналистов выложено приглашение петербургского бизнесмена Евгения Пригожина на прохождение курса реабилитации «Не плюй в колодец» в Медиагруппе «Патриот».

Этому предшествовало обращение журналистов «Открытого медиа» к Пригожину по поводу начавшегося в Савеловском районном суде Москвы процесса по его иску к журналисту Максиму Шевченко, главным редакторам «Довода» и «Медузы» Илье Косыгину и Ивану Колпакову.

В официальном ответе Пригожина говорится, что «общество должно обратить внимание на недопустимость существования «Открытых медиа», «Довода» и других подобных интернет-ресурсов», которые публикуют за деньги из-за рубежа недостоверную информацию. Поэтому целью обращения в суд является борьба с недостоверными данными и личными оскорблениями. Помимо прочего в пресс-службе компании обратили внимание на отсутствие у «Открытых медиа» свидетельства о регистрации СМИ.

В своем обращении бизнесмен также выразил надежду, что российские власти ужесточат свой подход не только к СМИ, но и к уличному беспределу, на который толкают такие либеральные журналисты, как Максим Гликин из «Открытых медиа».

скрин, конкорд, лп(2021)|Фото: пресс-служба компании Конкорд

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Пригожин предложил журналистам явиться с повинной на реабилитацию в "Патриот"

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Теги: конкорд, евгений пригожин, открытые медиа, медиахолдинг патриот



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