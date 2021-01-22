В уральских школах появились интерактивные проекторы со стилусами

23 Января 2021
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Про приговор ученому Азату Мифтахову

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Свердловская область
Видеопроектор в школьном кабинете. (2021) | Фото: Накануне.RU

В уральских школах появились интерактивные проекторы со стилусами

В екатеринбургских школах №181, №79 и №215 "Созвездие" и в арамильской школе № 4 появились "умные" интерактивные проекторы. Такими же оборудованы престижные образовательные учреждения Москвы – "Хорошкола", школа № 548 совхоза им. Ленина, школа "Летово" и другие.

Разработчики из Epson отмечают, что "картинка" точностью до 100 дюймов хорошо "читается" с любого места в классе, даже с последней парты, хотя сам проектор подвешен практически над доской, а в случае нестабильного интернета в школе изображение можно вывести на экран с USB-носителей. На проецируемом изображении с помощью стилусов ученики могут вместе с учителем интерактивно работать над графиками или различными задачами. Подобные технологии помогают педагогам расширить набор образовательных инструментов, позволяют сделать урок увлекательным и продуктивным.

Видеопроектор в школьном кабинете.(2021)|Фото: Накануне.RU

За минувший год аналогичные проекторы появились в школах и вузах Среднего и Южного Урала, Омской и Иркутской областях, в Алтайском и Красноярском краях, в Хакасии и в других регионах.

Напомним, в конце прошлого года глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что к 2024 году его ведомство совместно с Минпросвещения оборудуют каждый школьный кабинет Wi-Fi. Оснащением беспроводными сетями государство займется в рамках программы "Цифровая экономика".

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В уральских школах появились интерактивные проекторы со стилусами

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: видеопроектор, стилус, школьное оборудование



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети