В уральских школах появились интерактивные проекторы со стилусами

В екатеринбургских школах №181, №79 и №215 "Созвездие" и в арамильской школе № 4 появились "умные" интерактивные проекторы. Такими же оборудованы престижные образовательные учреждения Москвы – "Хорошкола", школа № 548 совхоза им. Ленина, школа "Летово" и другие.

Разработчики из Epson отмечают, что "картинка" точностью до 100 дюймов хорошо "читается" с любого места в классе, даже с последней парты, хотя сам проектор подвешен практически над доской, а в случае нестабильного интернета в школе изображение можно вывести на экран с USB-носителей. На проецируемом изображении с помощью стилусов ученики могут вместе с учителем интерактивно работать над графиками или различными задачами. Подобные технологии помогают педагогам расширить набор образовательных инструментов, позволяют сделать урок увлекательным и продуктивным.

За минувший год аналогичные проекторы появились в школах и вузах Среднего и Южного Урала, Омской и Иркутской областях, в Алтайском и Красноярском краях, в Хакасии и в других регионах.

Напомним, в конце прошлого года глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что к 2024 году его ведомство совместно с Минпросвещения оборудуют каждый школьный кабинет Wi-Fi. Оснащением беспроводными сетями государство займется в рамках программы "Цифровая экономика".