Текслер уволил замначальника главного управления по труду и занятости населения области
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер отправил в отставку заместителя начальника главного управления по труду и занятости населения Игоря Маклакова. Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации, передает корреспондент Накануне.RU.
Отмечается, что с Маклаковым будет расторгнут контракт с 1 феврале по его инициативе.
Напомним, Игорь Маклаков был назначен заместителем начальника главного управления по труду и занятости населения Челябинской области с декабря 2018 года. До назначения он занимал должность начальника отдела регулирования трудовых отношений и развития социального партнерства управления.