Текслер уволил замначальника главного управления по труду и занятости населения области

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер отправил в отставку заместителя начальника главного управления по труду и занятости населения Игоря Маклакова. Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации, передает корреспондент Накануне.RU.

Отмечается, что с Маклаковым будет расторгнут контракт с 1 феврале по его инициативе.

Напомним, Игорь Маклаков был назначен заместителем начальника главного управления по труду и занятости населения Челябинской области с декабря 2018 года. До назначения он занимал должность начальника отдела регулирования трудовых отношений и развития социального партнерства управления.