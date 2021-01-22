23 Января 2021
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Общество Челябинская область
памятник Валентине Терешковой (2021) | Фото: admintzr.ru/

В Челябинске требуют демонтировать памятник "беременной" Терешковой

В Челябинске депутат требует демонтировать памятник первой женщине-космонавту Валентине Терешковой.

Бронзовая скульптура установлена в парке имени Терешковой. Первая женщина-космонавт держит на коленях шлем. Однако в сети высмеяли скульптуру, предположив, что Валентина Владимировна в исполнении скульптора находится в положении, сообщил телеграм-канал Mash.

Так, ранее памятник раскритиковала журналист и фотограф Екатерина Рождественская.

"Ещё один шедевр современного искусства — памятник первой женщине-космонавту Валентине Терешковой в Челябинске. Издалека замысел гениального автора очевиден — женщина вернулась из космоса тяжело беременной. Гормональный разгул ожесточил черты ее некогда женственного лица, сковал члены, озлобил взгляд. Жесты стали непроизвольными и пугающими. Она вроде как кого-то зовет присесть рядом, но лицо ее говорит об обратном – "Не влезай! Убьет!"... Когда подходишь ближе, то замечаешь в районе пупка подозрительные выступы и насечки, явную патологию беременных… Хорошо, что фигуре неодиноко, напротив нее два монстрика, символизирующих Белку и Стрелку…", - написала она в своем Instagram.

памятник Валентине Терешковой(2021)|Фото: admintzr.ru/

По словам депутата Елены Вахтиной, скульптуры обошлись городу в 27 млн руб., но в заключении искусствоведческого исследования сделаны выводы, что скульптуры выполнены с нарушением технических и проектных задач.

Депутат Марсель Хазиев предложил демонтировать памятник в сквере и установить новый.

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В Челябинске требуют демонтировать памятник "беременной" Терешковой

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Теги: памятник, скульптура, депутат,



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