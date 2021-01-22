"Я вот своих никуда завтра не отпущу". Родители свердловских школьников бурно обсуждают в чатах митинги оппозиции

Родители свердловских школьников разделились на два лагеря после того, как учебные учреждения решили сместить внимание с митинга в защиту Алексея Навального на классные часы и контрольные работы, которые должны пройти в день акции протеста.

В социальных сетях под постами об изменении школьного расписания и приближающемся митинге родители делают больший акцент как на действиях учебных учреждений, так и самой оппозиции. Есть мнения и о том, что школы сами привлекают внимание к завтрашнему мероприятию "в честь Навального".

"Школы на уши поставили, детей на уроках призывают не ходить на митинг, мои дети без призывов учителей даже и не интересовались этим митингом", - пишет Елена.

"У нас в школе тоже разосланы предупреждения. Они (дети, - прим.) больше нашего роются в и-нете и уже понимают все", - высказывается Любовь.

"Скажу как мать, чья дочь-подросток добровольно интересуется политикой. Никто лично ее не зовет ни на какие митинги. Она добровольно изучает политическую ситуацию. Взгляды и мнения на это разных людей. Мы с ней иногда обсуждаем это. Почему в школе, они (все мы) изучаем историю, в том числе и современную только с одной позиции? Почему нам, нашим детям не оставляют право выбора самостоятельно делать выводы? А если и делаем, то получаем двойки?" - размышляет Ирина.

Многие родители более критично настроены в отношении несанкционированных митингов и поддерживают идею соблюдения закона, несмотря на собственные политические взгляды.

"Ясно же, что основная аудитория там будут дети, я вот своих никуда завтра не отпущу, не хочу их потом из милиции забирать", - заявляет Александра.

"Это наши дети и чтоб детскую психику моим детям кто не понятно почему портил. Любите Навального тихо, детям не нужна политика, пускай взрослые дяди сами разбираются", - пишет Константин.

Под постами также можно заметить "ботов", рассуждающих о "промывке мозгов" Навальным подрастающему поколению. Например следующий комментарий был замечен сразу от троих людей: Алексея "Подслушино Ивдель News", Ии "Инцидент Екатеринбург" и Анастасии "ЧП Нижний Тагил".

"Я понимаю старания нашей оппозиции по привлечению новых сторонников, но то, как это делается, возмущает. Зачем несовершеннолетних детей тащить на тридцатиградусный мороз, высказывать какие-то политические мнения, когда они даже не могут участвовать в выборах и других политических решениях? Такое ощущение, что дети нужны просто для массовки, которая создаст видимость поддержки людей из оппозиции"

Эта же Ия в "Район Ботаника Екатеринбург" и "Ревда Инфо" писала следующее:

"Зачем детей-то в это впутывать??? У меня сестре-школьнице прислали сообщение, чтоб выходила гулять завтра. Инструкцию еще приложили, как быть если полиция арестует. "Молодцы" какие!"

Но большинство обеспокоенных родителей уверены, что их детей насильно "гонят на митинг".

"Детей не просто на мороз гонят, а еще и будущего лишают: тех, кто помладше, на законных основаниях могут поставить на учет. Тех, кто постарше, и к ответственности административной привлечь, - пишет Анатолий. - Лишают себя карьеры на госслужбе, портят себе биографию и потом им будет стыдно, что повелись на такие глупые манипуляции".

"Кто будет, только уши отморозит и получит постановление о нарушении КоАП скорее всего... еще и детей вовлекают своими черными политтехнологиями", - заявляет Кирилл.

"Куда гонят наших детей? Ради блогера хайпующего будущим жертвовать их?" - пишет Вадим.

"Глупость какая, еще и детей гонят под надуманными предлогами. Чтобы они потом после задержания волчий билет по жизни получили", - высказывает свое мнение Алина.

Напомним, что старшеклассники, а также ученики средних классов некоторых учебных заведений Екатеринбурга, обучающихся по пятидневке, будут учиться дистанционно 23 января. Такие предупредительные сообщения получают родители школьников по всему городу.

В свою очередь, Минпросвещения России выпустило предупреждение для родителей с просьбой не пускать детей на акции в поддержку Алексея Навального, намеченные на 23 января.