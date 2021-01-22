Орлов опять не справляется? Екатеринбург встал в 10-балльные пробки из-за снега

В пятницу вечером Екатеринбург встал в многокилометровые пробки.

Согласно данным сервиса Яндекс.Пробки, вечером 22 января в уральской столице они оцениваются в 10 баллов. Из-за большого количества аварий, снега и заторов автовладельцам советуют на несколько часов отказаться от поездок.

Жители города отмечают, что подобная ситуация наблюдается не первый день и не улучшается, несмотря на оптимистичные отчеты мэрии о проделанной работе.

По мнению многих горожан, исполняющий обязанности главы Екатеринбурга Алексей Орлов не справился с первым же испытанием на новом посту - уборкой города от январских снегопадов. Более того, врио главы в разгар непогоды уехал за город кататься на снегоходе.

Несмотря на это, в четверг Орлов подал документы для участия в конкурсе на должность мэра уральской столицы.