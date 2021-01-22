23 Января 2021
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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра
пожар пепелище (2008) | Фото: Накануне.ru

В Югорске в огне погибли два человека

В деревянном жилом доме по улице Мира в Югорске погибли два человека, сообщили Накануне.RU в окружном управлении СКР.

По предварительным данным, пожар произошёл утром 22 января. Полностью выгорела одна из комнат в квартире на первом этаже. Во время тушения нашли тело 41-летнего жильца, 64-летний житель этой же квартиры скончался от отравления угарным газом по дороге в клинику.

Причина пожара устанавливается. Не исключено, что возгорание произошло из-за неосторожного обращения с источником огня одним из жильцов сгоревшей квартиры, тело которого обнаружено во время борьбы с возгоранием.

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В Югорске в огне погибли два человека

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Теги: пожар, жилой дом, улица Мира, Югорск



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