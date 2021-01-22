В Югорске в огне погибли два человека

В деревянном жилом доме по улице Мира в Югорске погибли два человека, сообщили Накануне.RU в окружном управлении СКР.

По предварительным данным, пожар произошёл утром 22 января. Полностью выгорела одна из комнат в квартире на первом этаже. Во время тушения нашли тело 41-летнего жильца, 64-летний житель этой же квартиры скончался от отравления угарным газом по дороге в клинику.

Причина пожара устанавливается. Не исключено, что возгорание произошло из-за неосторожного обращения с источником огня одним из жильцов сгоревшей квартиры, тело которого обнаружено во время борьбы с возгоранием.