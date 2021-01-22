23 Января 2021
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Политика В России За рубежом Москва
(2020) | Фото: permkrai.ru

Путин провел встречу с Совбезом на фоне сообщений о возможном продлении договора СНВ-3

На фоне возможного начала переговоров с США о продлении договора СНВ-3 и субботних протестных акций в поддержку Алексея Навального Владимир Путин провел совещание Совета безопасности РФ.

На сайте Кремля сообщается, что "обсуждались текущие вопросы социально-экономического развития России".

"Состоялся также обмен мнениями по вопросам стратегической стабильности и контроля над вооружениями", - отмечается в сообщении.

Напомним, накануне команда нового президента США Джо Байден подтвердила намерение провести переговоры о возможности продления договора СНВ-3. Москва несколько раз на протяжении последних лет подчеркивала, что хотела бы продления договора, который ограничивает количество СЯВ двух стран. Трамп тянул с заключением договора до последнего и так и не подписал документ.

"СНВ-3 нужен всему человечеству. Он замечает, что любая случайность может привести к гибели всего населения земли. США и РФ заключили ДСНВ в 2010 году, соглашение действует до 5 февраля текущего года, если не будет заменено до этого времени новым договором. РФ неоднократно призывала США не затягивать с решением вопроса о продления ДСНВ. Когда президентом США был Дональде Трамп, Вашингтон заявлял, что не желает обсуждать это предложение" - приводит издание Infox мнение эксперта в области экологической безопасности Альберта Васильева.

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Путин провел встречу с Совбезом на фоне сообщений о возможном продлении договора СНВ-3

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Теги: совет безопасности, владимир путин, алексей навальный, снв-3



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