23 Января 2021
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пожар, деревянный дом (2021) | Фото: 86.mchs.gov.ru

Глава Нефтеюганска пообещал жилье в маневренном фонде погорельцам

Глава Нефтеюганска Сергей Дегтярев встретился с погорельцами, которые остались без крова над головой после пожара двухэтажном деревянном доме, передает корреспондент Накануне.RU.

Он сказал, что люди, которые прописаны в сгоревшем доме, получат квартиры или комнаты на подселение в маневренном фонде и будут жить там до 2022 г., пока не наступит их очередь на переселение и улучшение жилищных условий согласно программе.

Жильцам будет предоставлена выкупная стоимость квартиры, равнозначное жилье или мена с доплатой. Всего официально в доме было зарегистрировано 55 человек.

Пожар произошел в ночь с 14 на 15 января. В результате пожара травмы получили три человека, двум из которых понадобилась госпитализация. Сам дом из-за огня и воды из пожарных брандспойтов стал негодным для нахождения в нем людей.

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Глава Нефтеюганска пообещал жилье в маневренном фонде погорельцам

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Теги: пожар, деревянный дом



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