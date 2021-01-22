Глава Нефтеюганска пообещал жилье в маневренном фонде погорельцам

Глава Нефтеюганска Сергей Дегтярев встретился с погорельцами, которые остались без крова над головой после пожара двухэтажном деревянном доме, передает корреспондент Накануне.RU.

Он сказал, что люди, которые прописаны в сгоревшем доме, получат квартиры или комнаты на подселение в маневренном фонде и будут жить там до 2022 г., пока не наступит их очередь на переселение и улучшение жилищных условий согласно программе.

Жильцам будет предоставлена выкупная стоимость квартиры, равнозначное жилье или мена с доплатой. Всего официально в доме было зарегистрировано 55 человек.

Пожар произошел в ночь с 14 на 15 января. В результате пожара травмы получили три человека, двум из которых понадобилась госпитализация. Сам дом из-за огня и воды из пожарных брандспойтов стал негодным для нахождения в нем людей.